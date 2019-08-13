"Манчестер Юнайтед" отдал вратаря Перейру в аренду "Хартсу"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Жоэл Перейра перейдет в шотландский клуб "Хартс". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным источника, голкипер перейдет в клуб на правах аренды на сезон-2019/20.

Отметим, что это уже пятая аренда Перейры из "Манчестер Юнайтед". Ранее он играл в "Рочдейле", "Белененсеше", "Витории" Сетубал и "Кортрейке".

За английский клуб вратарь выступал в 3 матчах, пропустив 1 гол.

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