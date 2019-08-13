"Манчестер Юнайтед" отдал вратаря Перейру в аренду "Хартсу"

Теги манчестер юнайтедтрансферы

"Манчестер Юнайтед" отдал вратаря Перейру в аренду "Хартсу"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Жоэл Перейра перейдет в шотландский клуб "Хартс". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным источника, голкипер перейдет в клуб на правах аренды на сезон-2019/20.

Отметим, что это уже пятая аренда Перейры из "Манчестер Юнайтед". Ранее он играл в "Рочдейле", "Белененсеше", "Витории" Сетубал и "Кортрейке".

За английский клуб вратарь выступал в 3 матчах, пропустив 1 гол.

А еще: Погба высказался о несостоявшемся уходе из "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Голкипер "Барселоны" Нето пропустит более полугода из-за травмы

Голкипер "Барселоны" Нето пропустит более полугода из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов