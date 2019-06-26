"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере Линделефа

"Барселона" предприняла попытку купить защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" начала переговоры о трансфере 24-летнего футболиста, но "красные дьяволы" сразу дали понять, что игрок не продаётся.

Каталонский клуб видел в шведе альтернативу капитану "Аякса" Маттейсу де Лигту, который близок к переходу в "Ювентус".

В минувшем сезоне Линделеф сыграл за "МЮ" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Уан-Биссака близок к переходу в "МЮ" за 62 миллиона евро. | http://soccernews.ru