"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере Линделефа

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"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере Линделефа

"Барселона" предприняла попытку купить защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" начала переговоры о трансфере 24-летнего футболиста, но "красные дьяволы" сразу дали понять, что игрок не продаётся.

Каталонский клуб видел в шведе альтернативу капитану "Аякса" Маттейсу де Лигту, который близок к переходу в "Ювентус".

В минувшем сезоне Линделеф сыграл за "МЮ" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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