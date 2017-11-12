"Манчестер Юнайтед" отказал "Бешикташу" в продаже своего хавбека

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаинибешикташ

"Манчестер Юнайтед" отказал "Бешикташу" в продаже своего хавбекаАнглийский "Манчестер Юнайтед" отказал турецкому "Бешикташу" в продаже своего полузащитника Маруана Феллаини.

Как информирует The Sun, в зимнее трансферное окно за 29-летнего хавбека "черные орлы" были готовы заплатить 9 миллионов евро, однако "красные дьяволы" решили сохранить бельгийца в своих рядах.

В нынешнем сезоне Феллаини забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Асенсио. | soccernews.ru

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