"Манчестер Юнайтед" отказал "Интеру" в обмене игроками

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"Манчестер Юнайтед" отказал "Интеру" в обмене игроками

Миланский "Интер" не смог договориться с "Манчестер Юнайтед" об обмене вингера Ивана Перишича с доплатой на форварда Ромелу Лукаку.

Как сообщает Football Italia, "красные дьяволы" отказались от подобной сделки, поскольку утратили интерес к хорвату.

Ранее стало известно, что английский клуб готов отпустить Лукаку в "Интер" за 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне бельгийский нападающий забил 15 мячей и сделал 4 ассиста в 45 матчах за "МЮ".

Что касается Перишича, то в его активе 9 голов и 8 результативных передач в 45 играх.

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