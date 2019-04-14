"Манчестер Юнайтед" отказал Погба в трансфере

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"Манчестер Юнайтед" отказал Погба в трансфере
"Манчестер Юнайтед" не продаст французского полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на игрока и намерен сделать его капитаном команды в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что купить Погба хочет "Реал", который готов заплатить за него 145 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "МЮ" 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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