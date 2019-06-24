"Манчестер Юнайтед" отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба
ПСЖ не договорился по трансферу французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Independent.
По сведениям издания, французский клуб предлагал за Погба бразильского нападающего Неймара, но получил отказ. Манкунианцы посчитали, что бразилец получает слишком высокую зарплату. К тому же, вице-президент "МЮ" Эд Вудворд хочет сохранить Погба в составе.
Напомним, что интерес к 26-летнему Погба также проявляют "Реал" и "Ювентус". Что касается 27-летнего Неймара, то он намерен вернуться в "Барселону".
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