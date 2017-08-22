"Манчестер Юнайтед" отказал "Валенсии" в аренде Перейры

"Валенсия" проявляла интерес к бразильскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Андреасу Перейре, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб пытался арендовать футболиста до лета 2018 года, но получил отказ. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассчитывает на хавбека в этом сезоне.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне бразилец хорошо проявил себя в аренде в "Гранаде".

21-летний Перейра выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, провел за клуб 13 матчей и забил 1 гол.

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