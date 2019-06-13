"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла

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"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла

"Манчестер Юанйтед" не собирается покупать игрока "Реала" Гарета Бэйла, пишет Evening Standard.

По данным издания, английский клуб больше не интересуется 29-летнем футболистом. Этим летом клуб планирует приобрести молодых игроков. 

В завершившемся сезоне Бэйл участвовал в 42 матчах Примеры. На его счету 14 голов и 6 ассистов. Трансферная стоимость валлийца - 60 миллионов евро.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

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