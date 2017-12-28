"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки Гризманна

Теги антуан гризманнатлетико мадридманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки Гризманна

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Marca, боссы "красных дьяволов" приняли решение прекратить борьбу за игрока. Причиной этому стало то, что манкунианцы не готовы перебить предложения других клубов, которые тоже интересуются футболистом.

Отметим, что теперь главным претендентом на Гризманна является "Барселона".

Читайте также: ФИФА: "Мы получили жалобу от "Атлетико" по делу Гризманна". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов