"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки Гризманна

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Marca, боссы "красных дьяволов" приняли решение прекратить борьбу за игрока. Причиной этому стало то, что манкунианцы не готовы перебить предложения других клубов, которые тоже интересуются футболистом.

Отметим, что теперь главным претендентом на Гризманна является "Барселона".

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