"Манчестер Юнайтед" отказался от обмена Хамеса с доплатой на Погба летом 2019 года

Позапрошлым летом "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение мадридского "Реала" об обмене полузащитниками.

Как сообщает Goal.com, "сливочные" хотели заполучить Поля Погба и были готовы отдать взамен Хамеса Родригеса с доплатой.

Однако английский клуб отказал испанскому, потребовав за чемпиона мира-2018 около 165 миллионов евро.

В итоге Хамес в сентябре этого года перебрался в "Эвертон" и уже записал в свой актив 3 гола + 4 ассиста в 7 матчах. Погба до сих пор выступает за "МЮ", но его игра оставляет желать лучшего - 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 10 играх текущего сезона.

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