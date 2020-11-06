"Манчестер Юнайтед" отказался от обмена Хамеса с доплатой на Погба летом 2019 года
Позапрошлым летом "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение мадридского "Реала" об обмене полузащитниками.
Как сообщает Goal.com, "сливочные" хотели заполучить Поля Погба и были готовы отдать взамен Хамеса Родригеса с доплатой.
Однако английский клуб отказал испанскому, потребовав за чемпиона мира-2018 около 165 миллионов евро.
В итоге Хамес в сентябре этого года перебрался в "Эвертон" и уже записал в свой актив 3 гола + 4 ассиста в 7 матчах. Погба до сих пор выступает за "МЮ", но его игра оставляет желать лучшего - 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 10 играх текущего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18