"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дембеле

"Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за нападающего "Лиона" Мусса Дембеле.

Как сообщает Daily Star, причиной отказа клуба от покупки 23-летнего француза являются завышенные требования игрока по зарплате. Кроме того, в "МЮ" решили сделать ставку на молодого форварда Мэйсона Гринвуда.

Ранее сообщалось, что "МЮ" был близок к покупке Дембеле за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Дембеле 22 гола и 7 результативных передач в 42 матчах.

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