"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Кейна и Хамеса

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"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Кейна и Хамеса

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн и полузащитник "Реала" Хамес Родригес не перейдут в "Манчестер Юнайтед" ближайшим летом.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" вычеркнули англичанина и колумбийца из своего шорт-листа.

В английском клубе полагают, что "Тоттенхэм" просит слишком много за трансфер Кейна (более 200 миллионов евро), а вместо Хамеса лучше подписать Джека Грилиша из "Астон Виллы".

Что касается возможного переезда вингера Джейдона Санчо на "Олд Траффорд", то успех переговоров будет зависеть от финансовых требований дортмундской "Боруссии".

Также "МЮ" планирует заполучить 16-летнего хавбека "Бирмингема" Джуда Беллингема.

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