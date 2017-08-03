"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Орье

Переход защитника ПСЖ Сержа Орье в "Манчестер Юнайтед" сорвался, сообщает Sky Sports.

Ранее СМИ утверждали, что 24-летний ивуариец согласовал с "красными дьяволами" условия личного контракта, а сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Впрочем, "МЮ" в итоге отказался от покупки Орье. Причины такого решения манкунианского клуба остаются неизвестными.

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