"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Перишича

Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич не покинет клуб летом, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявлял "Манчестер Юнайтед", но англичане не сумели договориться по трансферу игрока.

Манкунианцы были готовы заплатить за 28-летнего Перишича 32 миллиона евро, но "Интер" хотел получить за него не менее 50 миллионов.

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