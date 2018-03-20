"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Гризманна в пользу другого звездного игрока

Теги манчестер юнайтедантуан гризманнатлетико мадридреал мадридгарет бэйл

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Гризманна в пользу другого звездного игрока"Манчестер Юнайтед" сменил свои трансферные приоритеты на ближайшее лето, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" решили отказаться от идеи приобретения форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в пользу Гарета Бэйла ("Реал"). Валлиец станет главной трансферной целью для "Юнайтед" на следующее межсезонье.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определил двух приоритетных кандидатов на замену Де Хеа. | soccernews.ru

комментарии
АлексФергюссон

И зачем нам еще один Овен

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов