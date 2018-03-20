"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Гризманна в пользу другого звездного игрока

"Манчестер Юнайтед" сменил свои трансферные приоритеты на ближайшее лето, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" решили отказаться от идеи приобретения форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в пользу Гарета Бэйла ("Реал"). Валлиец станет главной трансферной целью для "Юнайтед" на следующее межсезонье.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определил двух приоритетных кандидатов на замену Де Хеа. | soccernews.ru