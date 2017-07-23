"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Верратти из-за условия, которое поставил ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти из-за условия, которое было поставлено парижанами.
Как информирует Mirror, взамен своего 24-летнего хавбека "красно-синие" пожелали получить форварда "красных дьяволов" Антони Мартиаля, что в корне не устроило английский клуб. Ввиду этого "Юнайтед" принял решение прекратить попытки подписать итальянца.
Напомним, Моуринью исключил уход Де Хеа из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24