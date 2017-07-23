"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Верратти из-за условия, которое поставил ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти из-за условия, которое было поставлено парижанами.

Как информирует Mirror, взамен своего 24-летнего хавбека "красно-синие" пожелали получить форварда "красных дьяволов" Антони Мартиаля, что в корне не устроило английский клуб. Ввиду этого "Юнайтед" принял решение прекратить попытки подписать итальянца.

Напомним, Моуринью исключил уход Де Хеа из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru