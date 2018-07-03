"Манчестер Юнайтед" отказался от притязаний на Бонуччи

"Манчестер Юнайтед" отказался от притязаний на защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" по наводке своего главного тренера Жозе Моуринью решили сосредоточиться на попытках подписать другого игрока центра обороны "россонери" Алессио Романьоли, свернув при этом свой интерес к их 31-летнему беку.

Напомним, "Милан" уже отклонил 50-миллионное предложение "Манчестер Юнайтед" по своему защитнику.