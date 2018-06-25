"Манчестер Юнайтед" отказался от притязаний на Милинковича-Савича из-за его высокой трансферной стоимости

"Манчестер Юнайтед" отказался от притязаний на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует Manchester Evening News.

По сведениям источника, "красные дьяволы" свернули свой интерес к 23-летнему хавбеку из-за его высокой трансферной стоимости, которая была установлена "орлами" на уровне 120-ти миллионов евро. Теперь манкунианцы намерены переключить свое внимание на Лоренцо Пеллегрини из "Ромы".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов обменять Погба в "Реал". | soccernews.ru