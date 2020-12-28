"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы

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"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы

"Манчестер Юнайтед" не будет подписывать австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, руководство английского клуба посчитало завышенными финансовые требования футболиста. Ранее сообщалось, что Алаба, по разным данным, хочет получать от 15 до 25 миллионов евро в год.

Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Немецкий клуб предлагал игроку новое соглашение, но он не ответил на него. В итоге руководство "Баварии" отозвало предложение.

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