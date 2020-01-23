"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Бруну Фернандеша

Трансфер хавбека лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" не состоится.

По сведениям Goal.com, совладелец "красных дьяволов" Джоэл Глейзер отказался платить за игрока требуемую сумму. Напомним, что португальский клуб хотел выручить с продажи 80 миллионов евро.

"МЮ" предложил за Фернандеша 50 миллионов евро, а также 10,5 миллиона в виде бонусов, которые были бы выплачены, если бы игрок выиграл АПЛ и "Золотой мяч".

В этом сезоне Фернандеш провел 27 игр, в которых отметился 15 голами и 13 ассистами.

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