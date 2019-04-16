"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Коутиньо

"Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за полузащитником "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "красные дьяволы" приняли во внимание реакцию своих болельщиков на 26-летнего футболиста во время очного матча команд в Лиге Чемпионов.

Фанаты "МЮ" освистывали звёздного бразильца, который в прошлом выступал за принципиального соперника манкунианцев - "Ливерпуль".

Ранее СМИ утверждали, что английский клуб может купить Коутиньо за сумму более 100 миллионов евро. Также интерес к хавбеку проявляет ПСЖ.

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