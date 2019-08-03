"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Манджукича

"Манчеcтер Юнайтед" не будет покупать хорватского нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, руководство английского клуба посчитало хорвата слишком старым. В этом году форварду исполнится 34 года и он не имеет опыта выступлений в английской Премьер-лиге. При этом манкунианцы продолжают переговоры по обмену нападающими с "Ювентусом" Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.

33-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за итальянский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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