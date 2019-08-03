"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Манджукича
"Манчеcтер Юнайтед" не будет покупать хорватского нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям издания, руководство английского клуба посчитало хорвата слишком старым. В этом году форварду исполнится 34 года и он не имеет опыта выступлений в английской Премьер-лиге. При этом манкунианцы продолжают переговоры по обмену нападающими с "Ювентусом" Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.
33-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за итальянский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
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|20
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|38
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