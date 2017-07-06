"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Мораты

Теги манчестер юнайтедреал мадридальваро мората

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Мораты"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда мадридского "Реала" Альваро Мораты, информирует BBC.

По сведениям источника, "красные дьяволы" решили остановить переговоры по 24-летнему нападающему "сливочных" ввиду того, что клубу удалось согласовать переход ведущего бомбардира "Эвертона" Ромелу Лукаку

Напомним, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" не смогли договориться по сумме трансфера Мораты - королевский клуб желал получит за своего игрока не менее 80 миллионов евро, тогда как англичане предлагали 70 миллионов.

Не пропустите: Гризманн высказался о возможном переходе в стан "красных дьяволов" уже следующим летом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов