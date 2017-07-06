"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Мораты

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда мадридского "Реала" Альваро Мораты, информирует BBC.

По сведениям источника, "красные дьяволы" решили остановить переговоры по 24-летнему нападающему "сливочных" ввиду того, что клубу удалось согласовать переход ведущего бомбардира "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Напомним, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" не смогли договориться по сумме трансфера Мораты - королевский клуб желал получит за своего игрока не менее 80 миллионов евро, тогда как англичане предлагали 70 миллионов.

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