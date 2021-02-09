"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Упамекано. На защитника остались три претендента

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхендайот упамеканочелсиливерпуль

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Упамекано. На защитника остались три претендента

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать французского защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

По данным источника, на футболиста остались три претендента - английские "Челси" и "Ливерпуль", а также немецкая "Бавария". Сумма отступных в контракте француза составляет 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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