"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Упамекано. На защитника остались три претендента

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать французского защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

По данным источника, на футболиста остались три претендента - английские "Челси" и "Ливерпуль", а также немецкая "Бавария". Сумма отступных в контракте француза составляет 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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