"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле

Теги манчестер юнайтедбарселонаусман дембелетравмытрансферы

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле из-за его очередной травмы, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Впрочем, трансфер сорвался, так как Дембеле получил травму в расположении сборной Франции на Евро-2020 и выбыл из строя на 4-6 месяце.

В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" избавилась от бразильского хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы

Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов