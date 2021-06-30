"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле из-за его очередной травмы, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Впрочем, трансфер сорвался, так как Дембеле получил травму в расположении сборной Франции на Евро-2020 и выбыл из строя на 4-6 месяце.
В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
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