"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле из-за его очередной травмы, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Впрочем, трансфер сорвался, так как Дембеле получил травму в расположении сборной Франции на Евро-2020 и выбыл из строя на 4-6 месяце.

В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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