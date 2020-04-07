"Манчестер Юнайтед" отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест

"Манчестер Юнайтед" не будет принимать участие в государственной программе сохранения рабочих мест, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, сотрудники клуба получили электронные письма от вице-президента Эда Вудворда, в которых говорится, что во время приостановки сезона никто в отпуск без содержания отправляться не будет.

Напомним, что британское правительство предлагает в условиях пандемии коронавируса компенсировать 80 процентов зарплаты работников компаний из государственного бюджета.

На благо "МЮ", согласно данным за прошлый сезон, трудятся 940 человек.

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