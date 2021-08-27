"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хотел вернуться в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш связывался с "красными дьяволами" и предлагал им услуги своего клиента.

Впрочем, "МЮ" не проявил заинтересованности в возвращении звёздного португальца, поэтому тот принял предложение от "Манчестер Сити".

Напомним, что Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

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