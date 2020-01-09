"Манчестер Юнайтед" отказался приобретать Эриксена зимой

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"Манчестер Юнайтед" отказался приобретать Эриксена зимой

"Манчестер Юнайтед" не хочет этой зимой покупать хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена зимой, сообщает Sky Sports.

По данным издания, "красные дьяволы" готовы заплатить "шпорам" 23,5 миллиона евро, однако конкретных предложений "МЮ" пока не делал.

Соглашение футболиста с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2020 года. В 27-летнем датчанине заинтересован "Интер".

В нынешнем сезоне Эриксен участвовал в 17 матчах АПЛ, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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