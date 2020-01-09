"Манчестер Юнайтед" отказался приобретать Эриксена зимой
"Манчестер Юнайтед" не хочет этой зимой покупать хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена зимой, сообщает Sky Sports.
По данным издания, "красные дьяволы" готовы заплатить "шпорам" 23,5 миллиона евро, однако конкретных предложений "МЮ" пока не делал.
Соглашение футболиста с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2020 года. В 27-летнем датчанине заинтересован "Интер".
В нынешнем сезоне Эриксен участвовал в 17 матчах АПЛ, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14