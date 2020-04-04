"Манчестер Юнайтед" откажется от покупки Кейна в пользу двух других трансферов
"Манчестер Юнайтед" скорректировал свои планы на летнее трансферное окно, пишет Manchester Evening News.
По информации источника, "красные дьяволы" решили не покупать нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Контракт игрока со "шпорами" рассчитан до 2024 года, поэтому заполучить его будет очень сложно.
Клуб намерен сконцентрироваться на двух других сделках - приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.
Рыночная стоимость Кейна - 150 миллионов евро, Санчо - 130 миллионов, Грилиша - 38 миллионов.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|3
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|27
|50
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|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18