"Манчестер Юнайтед" отклонил два предложения по Матичу

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"Манчестер Юнайтед" отклонил два предложения по Матичу

"Манчестер Юнайтед" отклонил два предложения по хавбеку команды Неманье Матичу. Об этом сообщает Daily Record.

По данным источника, в 31-летнем сербе заинтересованы "Атлетико" и "Интер". Мадридцы предложили "красным дьяволам" обменять Матича на хавбека Эктора Эрреру.

Ранее сообщалось, что "Милан" также интересуется полузащитником.

В текущем сезоне Матич сыграл за "МЮ" 11  матчей и сделал 1 ассист. Его соглашение с "красными дьяволами" истекает этим летом.

А еще: Сульшер сделал заявление о будущем Матича в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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