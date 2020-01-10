"Манчестер Юнайтед" отклонил два предложения по Матичу

"Манчестер Юнайтед" отклонил два предложения по хавбеку команды Неманье Матичу. Об этом сообщает Daily Record.



По данным источника, в 31-летнем сербе заинтересованы "Атлетико" и "Интер". Мадридцы предложили "красным дьяволам" обменять Матича на хавбека Эктора Эрреру.



Ранее сообщалось, что "Милан" также интересуется полузащитником.

В текущем сезоне Матич сыграл за "МЮ" 11 матчей и сделал 1 ассист. Его соглашение с "красными дьяволами" истекает этим летом.

А еще: Сульшер сделал заявление о будущем Матича в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru