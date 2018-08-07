"Манчестер Юнайтед" отклонил интересное предложение "Барселоны" по Погба

"Барселона" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере полузащитника Поля Погба.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, каталонский клуб предложил за звёздного француза 50 миллионов евро, а также двух своих игроков - Йерри Мину и Андре Гомеша.

Однако "МЮ" посчитал такие условия неприемлемыми и ответил "Барсе" отказом.

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