"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Лиона" по своему защитнику

"Манчестер Юнайтед" отказался продать защитника Виктора Линделефа в "Лион".

Как сообщает L’Equipe, трансфер лично заблокировал наставник "МЮ" Жозе Моуринью, который рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.

Отмечается, что "Лион" переключит свое внимание на Мамаду Сако и Йерри Мину.

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