"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Лиона" по своему защитнику

Теги виктор линделефманчестер юнайтедлион

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Лиона" по своему защитнику

"Манчестер Юнайтед" отказался продать защитника Виктора Линделефа в "Лион".

Как сообщает L’Equipe, трансфер лично заблокировал наставник "МЮ" Жозе Моуринью, который рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.

Отмечается, что "Лион" переключит свое внимание на Мамаду Сако и Йерри Мину.

Читайте также: "Наполи" сделал предложение по игроку "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов