"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба

1 Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбахамес родригестрансферы

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, не перейдёт в мадридский "Реал".

Как сообщает The Times, очередная попытка королевского клуба заполучить звёздного француза завершилась неудачей.

По информации таблоида, "бланкос" предложили за свою приоритетную трансферную цель 30 миллионов евро и права на колумбийского хавбека Хамеса Родригеса.

"МЮ" данные условия не устроили, в результате чего последовал отказ.

Теперь "Реал" будет работать над другими вариантами усиления средней линии. Вероятно, мадридцы сосредоточатся на покупке Донни ван де Бека из "Аякса".

Не пропустите: Сульшер уверен, что Погба останется в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Это хорошо,Ван Де Бек сейчас сильнее Погба морально и тактически, не ноет и мотивирован,я просто буду визжать от счастья,если он перейдет в Реал.

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