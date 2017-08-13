"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему форварду

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмантони мартиаль

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему форварду"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма" по своему форварду Антони Мартиалю.

Как информирует RMC Sport, сумма, которую "шпоры" готовы были заплатить за 21-летнего нападающего "красных дьяволов", остается неизвестной, однако очевидно, что она не удовлетворила трансферные аппетиты самого титулованного клуба Англии. За перспективного француза "Юнайтед" намерен выручить не менее 65-ти миллионов евро.

Напомним, "Тоттенхэм" близок к подписанию трансферной цели "Барселоны". | soccernews.ru

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