"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему форварду
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма" по своему форварду Антони Мартиалю.
Как информирует RMC Sport, сумма, которую "шпоры" готовы были заплатить за 21-летнего нападающего "красных дьяволов", остается неизвестной, однако очевидно, что она не удовлетворила трансферные аппетиты самого титулованного клуба Англии. За перспективного француза "Юнайтед" намерен выручить не менее 65-ти миллионов евро.
Напомним, "Тоттенхэм" близок к подписанию трансферной цели "Барселоны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0