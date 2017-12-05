"Манчестер Юнайтед" отложил покупку Солера до лета

Теги манчестер юнайтедваленсиякарлос солер

"Манчестер Юнайтед" отложил покупку Солера до лета

"Манчестер Юнайтед" отложил покупку полузащитника "Валенсии" Карлоса Солера до лета 2018 года, сообщает The Independent.

Ранее "красные дьяволы" намеревались подписать 20-летнего испанца в январе, однако решили изменить свои планы на этот счёт.

Напомним, что сумма отступных за Солера составляет 83 миллионов евро. "МЮ" не собирается платить такие деньги и хочет сбить цену.

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