"Манчестер Юнайтед" отложил покупку Солера до лета

"Манчестер Юнайтед" отложил покупку полузащитника "Валенсии" Карлоса Солера до лета 2018 года, сообщает The Independent.

Ранее "красные дьяволы" намеревались подписать 20-летнего испанца в январе, однако решили изменить свои планы на этот счёт.

Напомним, что сумма отступных за Солера составляет 83 миллионов евро. "МЮ" не собирается платить такие деньги и хочет сбить цену.

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