"Манчестер Юнайтед" отправил в аренду вингера Чонга
"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил об уходе вингера Таита Чонга в другой клуб на правах аренды.
21-летний футболист следующий сезон проведёт в "Бирмингеме", который выступает в Чемпионшипе.
Ранее перспективного голландца у "красных дьяволов" арендовали "Вердер" и "Брюгге".
За главную команду "МЮ" Чонг сыграл 16 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18