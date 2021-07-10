"Манчестер Юнайтед" отправил в аренду вингера Чонга

Фото сайт "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил об уходе вингера Таита Чонга в другой клуб на правах аренды.

21-летний футболист следующий сезон проведёт в "Бирмингеме", который выступает в Чемпионшипе.

Ранее перспективного голландца у "красных дьяволов" арендовали "Вердер" и "Брюгге".

За главную команду "МЮ" Чонг сыграл 16 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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