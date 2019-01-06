"Манчестер Юнайтед" отправился на сбор в Дубай без Погба

"Манчестер Юнайтед" проведет тренировочный сбор в Дубай без французского полузащитника Поля Погба, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной такого решения главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера является травма француза, которую он получи в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (2:0), который состоялся 2 января.

В Дубаи манкунианцы будут готовиться к матчу 22-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" который состоится 13 января на стадионе "Уэмбли".

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за "МЮ" 24 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Сульшер определил три трансферные цели для "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru