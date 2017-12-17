"Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Вест Бромвичу"

"Вест Бромвич" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Хоуторнс"

Начало матча: 17:15

Арбитр: Энтони Тэйлор

"Манчерстер Юнайтед" в рамках 18 тура АПЛ встретится с "Вест Бромвием". Команда Жозе Моуринью в прошлые выходные проиграла в манкунианском дерби "Манчестер Сити" из-за чего отрыв до лидера вырос до неприличия, вчера же подопечные Гвардиолы разгромили "Тоттенхэм" из-за чего интрига в АПЛ начинает постепенно угасать. Остальным командам остается бороться лишь за вторую строчку, здесь одним из главных фаворитов является "Манчестер Юнайтед", но и им на пятки наступает "Челси". "Красные дьяволы" не слишком удачно играют против прямых конкурентов, выиграв только у "Тоттенхэма" и "Арсенала". С "Ливерпулем" сыграли вничью, а "Челси" и "Манчестер Сити" нанесли команде Моуринью поражение. Ударный форвард Лукаку забивает только в ворота середняков и аутсайдеров, с сопоставимыми по силам командами о ничего сделать пока не может, поэтому "МЮ" очень важно не терять очки с командами из середины турнирной таблицы.

"Вест Бромвич" в текущем сезоне не впечатляет, команда очень мало забивает, все три нападающих команды забили только по два мяча. В целом же "дрозды" только в трех встречах из семнадцати сумели отличиться больше одного раза, но и это не приносило им побед. "Манчестер Сити" они проиграли 2:3, а с "Уотфордом" и "Ньюкаслом" сыграли 2:2. Выиграть "Вест Бромвичу" в этом сезоне удалось только в двух стартовых турах у "Борнмута" и "Бернли".

Интересные факты противостояния:

"Вест Бромвич" не может победить в АПЛ на протяжении 15 матчей.

Команды провели между собой 130 игр: 55 побед у "Манчестер Юнайтед", 43 – у "Вест Бромвича", 32 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "МЮ" выиграл у "дроздов" а их поле со счетом 0:2, на "Олд Траффорд" команды сыграли 0:0.

Ориентировочные составы:

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Хегази, Эванс, Гиббз, Филд, Ливермор, Барри, Робсон-Кану, Родригес, Рондон.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Эррера, Мата, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч:

"Вест Бромвич" не может выиграть с 19 августа, команда в затяжном кризисе, поэтому вряд ли сможет остановить "Манчестер Юнайтед". При этом нельзя сказать, что "красным дьяволам" будет легко, так как обычно "дрозды" на своем поле играют вничью, проиграв только лидерам чемпионата "Челси" и "Манчестер Сити".

Букмекеры предлагают на победу "МЮ" коэффициент 1.60, на ничью – 4.00, на "Вест Бромвич" – 6.10.

Вячеслав Горбачев

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