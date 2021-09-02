"Манчестер Юнайтед" отреагировал на рекорд Роналду

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"Манчестер Юнайтед" отреагировал на рекорд Роналду

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" поздравила форварда Криштиану Роналду с очередным историческим достижением.

Напомним, что 36-летний португалец накануне стал лучшим бомбардиром на уровне сборных со 111 голами.

"111! Лучший бомбардир в истории сборных. Поздравляем, Криштиану!" - говорится в публикации "красных дьяволов".

Не пропустите: Роналду повторил рекорд Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
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