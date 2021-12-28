"Манчестер Юнайтед" ответил на предложение "Севильи" по Марсьялю

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"Манчестер Юнайтед" ответил на предложение "Севильи" по МарсьялюФото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" дал ответ на предложение "Севильи" по поводу аренды французского форварда Антони Марсьяля, сообщает ESPN.

По информации источника, английский клуб отклонил предложение нервионцев из-за того, что "Севилья" хотел платить только половину оклада француза.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл 7 матчей в английской премьер-лиги, в которых сумел отличиться одним забитым голом.

Также не пропустите: "Севилья" уже сделала предложение "Манчестер Юнайтед" по Марсьялю. | http://soccernews.ru
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