"Манчестер Юнайтед" ответил на предложение "Севильи" по Марсьялю
Фото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" дал ответ на предложение "Севильи" по поводу аренды французского форварда Антони Марсьяля, сообщает ESPN.
По информации источника, английский клуб отклонил предложение нервионцев из-за того, что "Севилья" хотел платить только половину оклада француза.
В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл 7 матчей в английской премьер-лиги, в которых сумел отличиться одним забитым голом.
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