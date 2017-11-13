"Манчестер Юнайтед" озвучил цену на Шоу

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает The Times.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы продать 22-летнего фулбека за 22,5 миллиона евро.

Напомним, что контракт Шоу с "МЮ" истекает летом 2018 года, однако у клуба есть опция продления соглашения ещё на один сезон.

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