"Манчестер Юнайтед" озвучил "Реалу" стоимость Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" озвучил мадридскому "Реалу" стоимость голкипера Давида Де Хеа.

Как сообщает Cadena Ser, "красные дьяволы" будут готовы расстаться со своим ключевым игроком не менее, чем за 100 миллионов евро.

Пока неизвестно, намерен ли "Реал" покупать испанского стража ворот за такие деньги. Возможно, королевский клуб переключит внимание на альтернативный вариант в лице вратаря "Челси" Тибо Куртуа.

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