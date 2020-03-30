"Манчестер Юнайтед" озвучил "Роме" цену на Смоллинга

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"Манчестер Юнайтед" озвучил "Роме" цену на Смоллинга

"Рома" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о выкупе прав на центрального защитника Криса Смоллинга.

"Красные дьяволы" ранее оценивали своего футболиста в 20 миллионов евро, однако на фоне его успешной игры подняли цену до 28 миллионов.

"Волки" такую сумму за англичанина платить не готовы и надеются снизить его стоимость.

 В составе "Ромы" 30-летний Смоллинг провёл 28 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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