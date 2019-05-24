"Манчестер Юнайтед" озвучил стоимость Лукаку

"Манчестер Юнайтед" готов летом продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "красные дьяволы" оценивают 26-летнего бельгийца в 79 миллионов евро.

Напомним, что футболист не входит в планы главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Два года назад "МЮ" купил Лукаку у "Эвертона" за почти 85 миллионов евро. С тех пор он забил 42 гола и сделал 13 ассистов в 96 матчах.

Главным претендентом на форварда считается миланский "Интер".

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