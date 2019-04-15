"Манчестер Юнайтед" озвучил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Уле Гуннаром Сульшером определился с заявкой команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В состав включены 22 футболиста, в том числе дисквалифицированный левый фулбек Люк Шоу.

Вратари: Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Ли Грант;

Защитники: Диогу Далот, Маттео Дармиан, Фил Джонс, Виктор Линделёф, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Эшли Янг;

Полузащитники: Скотт Мактоминей, Хуан Мата, Неманья Матич, Андреас Перейра, Поль Погба, Фред;

Нападающие: Джесси Лингард, Ромелу Лукаку, Антони Мартиаль, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд.

Матч "Барселона" - "МЮ" состоится во вторник, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сине-гранатовых" со счётом 1:0.

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