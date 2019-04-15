"Манчестер Юнайтед" озвучил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Уле Гуннаром Сульшером определился с заявкой команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны".
В состав включены 22 футболиста, в том числе дисквалифицированный левый фулбек Люк Шоу.
Вратари: Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Ли Грант;
Защитники: Диогу Далот, Маттео Дармиан, Фил Джонс, Виктор Линделёф, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Эшли Янг;
Полузащитники: Скотт Мактоминей, Хуан Мата, Неманья Матич, Андреас Перейра, Поль Погба, Фред;
Нападающие: Джесси Лингард, Ромелу Лукаку, Антони Мартиаль, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд.
Матч "Барселона" - "МЮ" состоится во вторник, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сине-гранатовых" со счётом 1:0.
Не пропустите: Назначены арбитры на матчи Лиги Чемпионов "Барселона" - "МЮ" и "Ювентус" - "Аякс". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Де Росси, возможно, выбыл до конца сезона
-
"Барселону" больше не интересует Лука Йович
-
Санчес попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Барселоной". Он не играл с марта
-
France Football выпустил номер журнала со скандальной обложкой
-
1
Стало известно, кто будет судить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
-
Новый стадион – новые правила. Как переезды но новую арену влияют на трансферную политику клубов
-
Фелиш: "Достижения в футболе очень помогли мне с девушками"
-
Президент "Лилля": "Летом, скорее всего, команду покинут 4-5 футболиста"
-
"Леганес" - "Реал": видеотрансляция матча 32-го тура Примеры
-
Переход Умтити в "Ювентус" под угрозой срыва
-
Рибери может продолжить карьеру в Катаре
-
4
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
-
Кавазашвили: "Главный кумир для нынешних футболистов "Спартака" - деньги"
-
Два ключевых хавбека "Тоттенхэма" рискуют пропустить матч с "Манчестер Сити"
-
Черчесов озвучил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
-
Жоау Фелиш выбрал новый клуб
-
"Манчестер Юнайтед" озвучил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
Де Йонг сможет сыграть с "Ювентусом"
-
Гильерме рассказал о своём отношении к Сёмину
-
Официально: Йоветич получил разрыв крестообразных связок колена
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4