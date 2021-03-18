"Манчестер Юнайтед" передумал возвращать Роналду

Теги криштиану роналдуювентусманчестер юнайтедтрансферы

"Манчестер Юнайтед" передумал возвращать РоналдуФото: Твиттер @Cristiano
"Манчестер Юнайтед" не станет пробовать контракт с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Express.

Ранее появилась информация о том, что манкунианцы хотят вернуть своего бывшего футболиста. Однако теперь клуб отказался от такого варианта, так как рассматривает других игроков для усиления состава.

Информация о том, что португалец может в ближайшее время покинуть "Ювентус" появилась после того, как его клуб вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов от "Порту". Кроме "Юнайтед" пресса говорила о возможном возвращении 36-летнего нападающего в "Реал", за который он выступал с 2009 по 2018 год.

Напомним, Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Вместе с командой он трижды выиграл АПЛ, по разу Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги, Лигу Чемпионов и клубный ЧМ. Первый из пяти его "Золотых мячей" также пришелся на время его выступлений за "красных дьяволов".

Читать также: Президент Ла Лиги высказался о возможном возвращении Роналду в "Реал" | http://soccernews.ru
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