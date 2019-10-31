"Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

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"Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

Завершились ещё два матча 1/8 финала Кубка Английской Лиги.

"Астон Вилла" взяла верх над "Вулверхэмптоном". Бирмингемцы выиграли со счётом 2:1.

"Астон Вилла" – "Вулверхэмптон" - 2:1

Голы: 1:0 – 28 Эль-Гази, 1:1 – 54 Кутроне, 2:1 – 57 Аль-Мухаммади.

"Астон Вилла": Стир, Хоз, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Конса, Дуглас Луис, Лэнсбери (Макгинн, 81), Эль-Гази, Хурихэйн, Трезеге, Дэвис (Коджиа, 50).

"Вулверхэмптон": Радди, Рубен Винагре, Вальехо, Килмен, Сэндерсон, Нету (Кристовао, 77), Перри, Кэмпбелл (Эшли-Сил, 68), Бруну Жордау (Тэйлор, 71), Беннетт, Кутроне.

А "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Челси" 2:1 благодаря дублю Маркуса Рэшфорда

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голы: 0:1 – 25, пенальти Рэшфорд, 1:1 – 61 Батшуайи, 1:2 – 73 Рэшфорд.

"Челси": Кабальеро, Алонсо, Геи, Джеймс, Зума, Гилмур (Маунт, 70), Ковачич, Пулишич (Педро, 70), Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи (Абрахам, 78).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 66), Уан-Биссака, Джеймс, Мактомини, Лингард (Перейра, 67), Фред, Рохо, Рэшфорд (Янг, 80).

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