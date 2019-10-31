"Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
Завершились ещё два матча 1/8 финала Кубка Английской Лиги.
"Астон Вилла" взяла верх над "Вулверхэмптоном". Бирмингемцы выиграли со счётом 2:1.
"Астон Вилла" – "Вулверхэмптон" - 2:1
Голы: 1:0 – 28 Эль-Гази, 1:1 – 54 Кутроне, 2:1 – 57 Аль-Мухаммади.
"Астон Вилла": Стир, Хоз, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Конса, Дуглас Луис, Лэнсбери (Макгинн, 81), Эль-Гази, Хурихэйн, Трезеге, Дэвис (Коджиа, 50).
"Вулверхэмптон": Радди, Рубен Винагре, Вальехо, Килмен, Сэндерсон, Нету (Кристовао, 77), Перри, Кэмпбелл (Эшли-Сил, 68), Бруну Жордау (Тэйлор, 71), Беннетт, Кутроне.
А "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Челси" 2:1 благодаря дублю Маркуса Рэшфорда.
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2
Голы: 0:1 – 25, пенальти Рэшфорд, 1:1 – 61 Батшуайи, 1:2 – 73 Рэшфорд.
"Челси": Кабальеро, Алонсо, Геи, Джеймс, Зума, Гилмур (Маунт, 70), Ковачич, Пулишич (Педро, 70), Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи (Абрахам, 78).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 66), Уан-Биссака, Джеймс, Мактомини, Лингард (Перейра, 67), Фред, Рохо, Рэшфорд (Янг, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5