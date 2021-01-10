"Манчестер Юнайтед" переиграл "Уотфорд" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" переиграл "Уотфорд" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Уотфорд" и прошел в следующий раунд.

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 1:0

Гол: Мактомини, 5 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Туанзебе, Байи (Магуайр, 45), Теллес, Уильямс, ван де Бек, Мактомини, Джеймс (Рэшфорд, 68), Мата, Лингард (Матич, 80), Гринвуд (Марсьяль, 69).

"Уотфорд": Бахманн, Трост-Эконг (Уилмот, 76), Сьерральта, Мазина (Нгакиа, 58), Наварро, Хьюз, Чалоба (Филлипс, 84), Синкернагель (Хунгбо, 76), Сарр (Сема, 58), Жоао Педро, Грэй.

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