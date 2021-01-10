"Манчестер Юнайтед" переиграл "Уотфорд" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Уотфорд" и прошел в следующий раунд.
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 1:0
Гол: Мактомини, 5 - 1:0
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Туанзебе, Байи (Магуайр, 45), Теллес, Уильямс, ван де Бек, Мактомини, Джеймс (Рэшфорд, 68), Мата, Лингард (Матич, 80), Гринвуд (Марсьяль, 69).
"Уотфорд": Бахманн, Трост-Эконг (Уилмот, 76), Сьерральта, Мазина (Нгакиа, 58), Наварро, Хьюз, Чалоба (Филлипс, 84), Синкернагель (Хунгбо, 76), Сарр (Сема, 58), Жоао Педро, Грэй.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18