"Манчестер Юнайтед" переиграл "Вест Хэм" и вернулся на второе место АПЛ
В рамках 28-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Вест Хэмом".
Благодаря победе "МЮ" смог вернуться на вторую строчку. Отставание от "Манчестер Сити" составляет 14 очков.
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:0
Гол: Доусон (аг), 53 - 1:0
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Мактомини, Бруну Фернандеш, Джеймс, Фред, Рэшфорд, Гринвуд.
"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Доусон, Цоуфал, Джонсон (Бенрахма, 62), Райс, Нобл (Лансини, 62), Боуэн, Соучек, Диоп, Антонио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18