"Манчестер Юнайтед" переиграл "Вест Хэм" и вернулся на второе место АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" переиграл "Вест Хэм" и вернулся на второе место АПЛ

В рамках 28-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Вест Хэмом".

Благодаря победе "МЮ" смог вернуться на вторую строчку. Отставание от "Манчестер Сити" составляет 14 очков.

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Доусон (аг), 53 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Мактомини, Бруну Фернандеш, Джеймс, Фред, Рэшфорд, Гринвуд.

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Доусон, Цоуфал, Джонсон (Бенрахма, 62), Райс, Нобл (Лансини, 62), Боуэн, Соучек, Диоп, Антонио.

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