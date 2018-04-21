"Манчестер Юнайтед" переигрывает "Тоттенхэм" и выходит в финал Кубка Англии

Уже вышел на финишную прямую розыгрыш старейшего соревнования Европы Кубок Англии. В рамках первого полуфинального поединка на стадионе "Уэмбли" "Манчестер Юнайтед" выяснял отношения с "Тоттенхэмом". Так уж вышло, что команды второй раз в сезоне играли на главной арене страны, в связи с тем, что в текущей кампании "шпоры" временно перекочевали на 90-тысячный стадион, а традиция проводить оба полуфинала и финал Кубка никуда не делась. В чемпионате лондонцы очень быстро приговорили "красных дьяволов", решив исход встречи уже в середине первого тайма. Но финал на то и финал, что в нем нет фаворитов и произойти может все, что угодно. Оба наставника выставили достаточно прогнозируемые стартовые составы. Единственное, что бросилось в глаза, так это появление в воротах "Тоттенхэма" Мишеля Ворма вместо капитана команды Уго Льориса. Маурисио Почеттино остался верным своему принципу, даже на такой ответственный матч оставив второго голкипера. Как и полагается, поединок начался в высоком темпе. "Шпоры" лучше смотрелись на старте игры, поэтому быстрый гол не стал сюрпризом: уже на 11-й минуте Деле Алли беспрепятственно замкнул прострельную передачу в штрафную от Кристиана Эриксена. Номинальные гости не собирались останавливаться на достигнутом и очень скоро уже сам датчанин едва не удвоил преимущество лондонского клуба в счете, после того, как в одно касание пробивал в дальний угол после паса Харри Кейна. "Красных дьяволов" так же было за что похвалить. Они очень высоко прессинговали соперника и в общем-то играли в атаку. А на экваторе первой 45-ти минутки "Юнайтед" восстановил паритет благодаря грубейшей ошибки Дембеле: бельгиец просто подарил мяч Погба, который, в свою очередь, классным забросом попал в голову точно Алексису – 1:1. По игре в концовке больше понравились манкунианцы, хотя ближе ко второму забитому голу были именно лондонцы. Уже на второй компенсированной минуте Эрик Дайер решился на дальний выстрел, после которого мяч рикошетом от Смоллинга сотряс штангу ворот Де Хеа. С началом второй половины встречи обе команды стали играть более осторожно. И все поувереннее действовали подопечные Жозе Моуринью, очень классно приспособили "красные дьяволы" к футболу "Хотспур". Просто потрясающий матч проводил Алексис Санчес, который был везде и повсюду, осваивал буквально каждый квадратный сантиметр поля. На 62-й минуте чилиец создал второй гол, стащив на себя нескольких оппонентов и выкатив под удар набегающему Эрреру, который пробил в противоход Ворму.

В распоряжении ребят Почеттино было еще достаточно времени, чтобы перевести игру в экстра-тайм, но манкунианцы полностью перекрыли воздух лондонцам и на опыте удержали победный для себя счет.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" – 2:1

Голы: Алли, 11 – 0:1, А. Санчес, 24 – 1:1, Эррера, 62 – 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Дармиан, 80), Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Рашфорд, 83), А. Санчес (Феллаини, 90+6), Лукаку

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис (Лукас Моура, 68), Дайер, Дембеле (Ваньяма, 78), Эриксен, Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 86), Кейн

Богдан Архипенко

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